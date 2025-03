"Ti serviva che io bloccassi il tuo numero per dirmi che è finita definitivamente la nostra conoscenza?", esordisce Sabrina Zago infastidita. "Veramente ti stavo scrivendo per invitarti a uscire con me", replica Giuseppe. "Però non sei corretto, le stai per scrivere di uscire e chiedi il mio numero?", si inserisce Lucia. "Ecco, in un'ora è cambiato tutto. Come l'altra volta che ti sei addormentato da me e poi il giorno dopo avevi solo occhi per Agnese. Tu sei così: in una notte cambia tutto". Nel corso della discussione interviene anche Isabella che attacca: "Non avete ancora capito che Giuseppe vuole conoscere tutte le donne? Sabrina, tu ti sei fissata e pensi che lui sia innamorato di te". "Non sono fissata, sono solo innamorata di un uomo che voglio che finisca e che chiuda la porta. Visto che lui non l'ha fatto, l'ho fatto io e ho ricominciato a vivere da sola e sto riprendendo in mano la mia vita", ribatte la dama.