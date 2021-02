"Uomini e Donne", Roberta si dichiara a Riccardo: "Per te ho un sentimento"

Roberta ci casca per la seconda volta e si dichiara ancora a Riccardo. "Per te ho un sentimento", così la dama del parterre femminile del trono over a "Uomini e Donne". Roberta e Riccardo già in passato avevano avuto una breve relazione finita male. Dopo il ritorno del cavaliere nel dating show di Canale 5, la dama ci riprova ma sembra che neppure stavolta sia scattata la scintilla da parte di Riccardo.

Il cavaliere, però, è poco chiaro: non ricambia i sentimenti della bella corteggiatrice, ma poi si ingelosisce se lei prova a vedere qualcun altro. Un atteggiamento quello di Riccardo poco chiaro e non apprezzato in studio neppure dagli opinionisti. Intanto i due "over" mettono in stand-by la loro "amicizia", senza però precludersi nulla nel futuro prossimo.