"Secondo me non sono forzate, però, devo dare atto che l'esterna che hai fatto con Gianmarco è stata bellissima e che lui non ha deciso di piangere con te, ma sei stata tu a toccare delle corde tali per cui si è messo a piangere e ha provato delle emozioni. Quindi, la reazione di Nadia che dà la colpa a Gianmarco, secondo me, è sbagliata. Però ci tengono entrambe, non le vedo forzate", replica Gianni Sperti. "No, non dico che non ci tengano a lui. Però Gianmarco mi critica sempre dicendo che sono esagerata, che mi alzo e me ne vado. C'era comunque stato un bacio e non ci chiarivamo da due settimane. Finché Francesca sta accampata qui tre mesi va tutto bene, faccio un'esterna positiva e succede di tutto", spiega la corteggiatrice. "È la stessa reazione che hai avuto tu quando faceva le esterne positive con le altre", conclude l'opinionista.