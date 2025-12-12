"Uomini e Donne", Martina sull'uscita con Flavio: "Ho portato a casa un bel risultato al contrario di Nicole"

C'è imbarazzo in studio per le parole, definite "infelici" da Gianni Sperti, della corteggiatrice
© Da video
"Io ovviamente sono felice, ho portato a casa un buon risultato, al contrario di Nicole". Sono le parole di Martina dopo l'esterna con Flavio in cui i due si sono finalmente scambiati un bacio. Ma, anche se il commento nello studio di "Uomini e Donne" è stato seguito da un "mi dispiace che stai male" rivolto a Nicole, è stato accolto con imbarazzo in studio. "Tre a zero in trasferta, il risultato?" ha risposto sarcastico Flavio. Mentre Gianni Sperti ha attaccato: "Un po' in felice 'ho portato a casa un risultato' - dice a Martina -, forse ti sei espressa male".
Flavio racconta che per la prima volta in due mesi è soddisfatto delle due esterne che ha fatto con le corteggiatrici, Martina e Nicole. Con la prima è scattato un bacio, mentre la seconda si trovava in uno stato emotivo un po' più abbattuto. Questo, però, le ha consentito di lasciarsi andare e la sua apertura è stata apprezzata dal tronista. "Mi sei arrivata di più - dice Flavio -, sono felice perché era quello che volevo".
In effetti entrambe le uscite sono state piacevoli per il tronista, per questo Gianni Sperti risponde alle parole di Martina sul fatto che il suo appuntamento sia andato meglio, dicendo: "Punti di vista". "Anche la nostra esterna è andata in modo positivo, anche se io stavo male", interviene Nicole. "Ognuno di noi percepisce le esterne in modo proprio - riattacca Gianni - A me è arrivata più l'esterna con Nicole che quella tua con il bacio. Quindi è un punto di vista, il risultato non so chi l'ha portato a casa, però le lacrime di Nicole mi sono arrivate di più".