"Uomini e Donne", Martina sull'uscita con Flavio: "Ho portato a casa un bel risultato al contrario di Nicole"

"Io ovviamente sono felice, ho portato a casa un buon risultato, al contrario di Nicole". Sono le parole di Martina dopo l'esterna con Flavio in cui i due si sono finalmente scambiati un bacio. Ma, anche se il commento nello studio di "Uomini e Donne" è stato seguito da un "mi dispiace che stai male" rivolto a Nicole, è stato accolto con imbarazzo in studio. "Tre a zero in trasferta, il risultato?" ha risposto sarcastico Flavio. Mentre Gianni Sperti ha attaccato: "Un po' in felice 'ho portato a casa un risultato' - dice a Martina -, forse ti sei espressa male".