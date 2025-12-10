Logo Tgcom24
"Uomini e Donne", il bacio in esterna tra Cristiana e Federico

10 Dic 2025 - 17:18

A "Uomini e Donne" arriva un nuovo bacio in esterna tra Cristiana e Federico. La coppia sembra aver trovato un'intimità crescente, tanto che il ragazzo ha deciso di portare fuori la tronista. Tra abbracci e coccole, Cristiana e Federico hanno parlato del loro rapporto. 

In particolare, a sbilanciarsi è stata proprio Cristiana. La tronista al suo corteggiatore ha riservato parole dolci: "Io penso che dal bacio che ci siamo dati l'altra volta penso che ci siamo aperti qualcosa". Una dichiarazione che ha spinto Federico ad aprirsi ulteriormente con la ragazza, tanto da aprire una parte del suo privato.

Infatti, Federico ha deciso di presentare a Cristiana, la sorella: "Mi fa un sacco piacere questa cosa, per questo era in tensione dall'inizio", è stato il commento di Cristiana. La sorella di Federico, dal canto suo, ha ammesso di essere molto emozionata: "Dal primo momento che ti ho vista, da come lo guardi, vedo che è qualcosa di speciale. Tu sei una persona speciale, hai degli occhi bellissimi".

