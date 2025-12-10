"Uomini e Donne", il bacio in esterna tra Cristiana e Federico

Infatti, Federico ha deciso di presentare a Cristiana, la sorella: "Mi fa un sacco piacere questa cosa, per questo era in tensione dall'inizio", è stato il commento di Cristiana. La sorella di Federico, dal canto suo, ha ammesso di essere molto emozionata: "Dal primo momento che ti ho vista, da come lo guardi, vedo che è qualcosa di speciale. Tu sei una persona speciale, hai degli occhi bellissimi".