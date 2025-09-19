Cristiana: 22 anni, nata e cresciuta a Palermo è una siciliana doc ed è molto legata alla sua terra d’origine. Fa la speaker in una radio locale ed ha una grande passione per il canto. I suoi genitori si sono separati quando era molto piccola ed è cresciuta con i suoi nonni con i quali ha un rapporto simbiotico. Le piacerebbe conoscere quali emozioni può dare l’amore.

