Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Lunedì 22 settembre

"Uomini e Donne", Maria De Filippi inaugura la 30esima edizione del dating show del pomeriggio

Alle ore 14:45 su Canale 5 appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì

19 Set 2025 - 13:41
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Lunedì 22 settembre alle ore 14:45 su Canale 5 Maria De Filippi inaugura la 30esima edizione del dating show del pomeriggio “Uomini e Donne”, amato appuntamento quotidiano (in onda dal lunedì al venerdì) con i tronisti e i partecipanti over che regala un racconto in chiave contemporanea della ricerca dell’amore dove persone comuni si conoscono e si frequentano nella speranza di trovare l’anima gemella o un’amicizia speciale. In studio confermatissimi gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

 

"Uomini e Donne", ecco i nuovi tronisti

1 di 5
© Ufficio Stampa Fascino
© Ufficio Stampa Fascino
© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

Per ora sono due i nuovi tronisti

 
  Flavio: 24 anni, nato e cresciuto a Figline Valdarno (in provincia di Firenze) vive con i genitori e il fratello più piccolo a cui è molto legato. Gioca professionalmente a calcio come portiere e fa il modello. Si definisce un ragazzo buono ed affidabile e sogna di diventare presto papà.

Cristiana: 22 anni, nata e cresciuta a Palermo è una siciliana doc ed è molto legata alla sua terra d’origine. Fa la speaker in una radio locale ed ha una grande passione per il canto. I suoi genitori si sono separati quando era molto piccola ed è cresciuta con i suoi nonni con i quali ha un rapporto simbiotico. Le piacerebbe conoscere quali emozioni può dare l’amore.
 

uomini e donne
maria de filippi
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema