"Uomini e Donne", Marco se la prende con Sara: "Mi sono sentito messo all'angolo"

Il corteggiatore è risentito perché la tronista non ha parlato della loro esterna al centro studio
© Da video
"Oggi mi sono sentito messo all'angolo un'altra volta". A "Uomini e Donne" Marco è di nuovo risentito con Sara. Stavolta, dopo essersi rifiutato di ballare con lei, le dice che non ha voglia di parlare e accenna qualche frase come "non hai detto niente di me", a sottolineare che si aspettava che la tronista raccontasse com'era andata bene la loro uscita. "Ma l'esterna l'hai fatta con me? Io non so come sei stata con me!", le dice.
Sembra che le incomprensioni e la difficile comunicazione tra Sara e Marco continui. Dopo la fuga dalla pista da ballo Sara rincorre Marco e gli dice: "Ma ora pure tu ce l'hai con me? Che ho fatto?". Alle parole del corteggiatore sbotta: "Solo a te devo dare importanza? Ci stai solo te? Ti scelgo?". La ragazza prova a spiegargli che era suo interesse chiarire anche la situazione con Jakub invece di andare avanti a parlare come se niente fosse di come era andata bene l'esterna. Ma questa giustificazione a Marco non basta.
"Sono stata bene. Ho detto che questa settimana avevo preferito vedere te perché avevo il bisogno di stare bene con te finalmente", dice Sara. Ma a Marco non basta: "Sei entrata a fare il pupazzo", le dice. "Non mi andava nemmeno di parlare con te Sara, ora". Lei insiste: "Okay ti chiedo scusa se oggi non ti ho dato le giuste attenzioni. Stavo risolvendo con Jakub un'altra cosa. Comprensione da parte tua verso di me zero. E poi però quella poco empatica e sensibile nei tuoi confronti so io?". Ma l'orgoglio di Marco è stato ormai ferito. "Mi sono sentito messo da parte", dice risentito. "Ora me ne vado, se vuoi mi porti in esterna", e lascia la tronista da sola, arrabbiata e delusa.