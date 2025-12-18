"Uomini e Donne", Marco se la prende con Sara: "Mi sono sentito messo all'angolo"

"Sono stata bene. Ho detto che questa settimana avevo preferito vedere te perché avevo il bisogno di stare bene con te finalmente", dice Sara. Ma a Marco non basta: "Sei entrata a fare il pupazzo", le dice. "Non mi andava nemmeno di parlare con te Sara, ora". Lei insiste: "Okay ti chiedo scusa se oggi non ti ho dato le giuste attenzioni. Stavo risolvendo con Jakub un'altra cosa. Comprensione da parte tua verso di me zero. E poi però quella poco empatica e sensibile nei tuoi confronti so io?". Ma l'orgoglio di Marco è stato ormai ferito. "Mi sono sentito messo da parte", dice risentito. "Ora me ne vado, se vuoi mi porti in esterna", e lascia la tronista da sola, arrabbiata e delusa.