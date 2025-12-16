"Uomini e Donne", l'esterna di Cristiana ed Ernesto parte con le scintille e termina con un bacio

La ragazza non riesce a capire dal canto suo l'atteggiamento di Ernesto: "Cosa stai facendo per farmi capire che ti interesso? - è la risposta seccata alle parole di lui - Finita la puntata dovevi tornare qua e venirmi a cercare dopo che non mi avevi fatto neanche fatto gli auguri per il compleanno. Tu sei peggio di Jakub, predichi bene e razzoli male. Io devo sbattere la testa con te finché non capisco che sei la persona giusta. Evidentemente non siamo compatibili". I due sembrano salutarsi, ma poi si lasciano andare a un abbraccio. Poi il bacio. Basterà a eliminare definitivamente la tensione?