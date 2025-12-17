"Uomini e Donne", Alessio contro Federica e Magda: "Non avete capito le regole"

"Come fate ad incontrarvi con altre persone per caso, a Roma?": la polemica del cavaliere
© Da video
"Ma a Roma come fate ad incontrarvi per caso?". Alessio non riesce a trattenere la sua verve polemica a "Uomini e Donne" e attacca Federica e Magda che raccontano di aver incontrato alcune persone per caso, durante una serata a Roma, e di aver deciso di scambiare con loro il numero.
Federica racconta di essersi incontrata per caso con Federico R. in un locale di Roma. "Però io ho detto alla redazione che vorrei lasciargli il mio numero", confessa la dama. Anche Magda spiega di aver incontrato per caso Arcangelo e di avere il desiderio di intraprendere una conoscenza con loro. "Molto semplicemente mi sono trovato in hotel con Federico. Un hotel che non ha ristorante. Abbiamo preso un taxi, siamo arrivati in un ristorante qua di fronte agli studi per mangiare io e lui", spiega Arcangelo. "Quando siamo entrati c'erano Magda e Ione. A quel punto lì ci siamo salutati. A un certo punto invece abbiamo unito i tavoli e abbiamo fatto per caso, caro Alessio, per caso, una serata".
"Lo sapete quali sono le regole quali qua - insiste il cavaliere -. Forse non vi è chiara una cosa. Qua dentro se ti interessa una persona, quando sei qua dentro lasci il numero e ti interfacci con questa persona. Non è che vi trovate negli hotel e fate il banchetto e fate l'allegra compagnia. Non funziona così, perché sennò non diventa corretto nei confronti delle persone che si comportano in un certo modo". Arcangelo decide di ribattere: "Non abbiamo nascosto niente, lo abbiamo detto subito". Ma la polemica continua e interviene anche Gianni Sperti: "Lo avete detto subito?", chiede in modo retorico. "Stamattina - sottolinea - non ieri sera. Non avete chiesto se potevate rimanere a cena". In studio si crea tensione e la polemica si spegne solo dopo l'intervento di Maria De Filippi che riporta ordine e fa accomodare tutti al proprio posto.