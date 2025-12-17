"Uomini e Donne", Alessio contro Federica e Magda: "Non avete capito le regole"

"Lo sapete quali sono le regole quali qua - insiste il cavaliere -. Forse non vi è chiara una cosa. Qua dentro se ti interessa una persona, quando sei qua dentro lasci il numero e ti interfacci con questa persona. Non è che vi trovate negli hotel e fate il banchetto e fate l'allegra compagnia. Non funziona così, perché sennò non diventa corretto nei confronti delle persone che si comportano in un certo modo". Arcangelo decide di ribattere: "Non abbiamo nascosto niente, lo abbiamo detto subito". Ma la polemica continua e interviene anche Gianni Sperti: "Lo avete detto subito?", chiede in modo retorico. "Stamattina - sottolinea - non ieri sera. Non avete chiesto se potevate rimanere a cena". In studio si crea tensione e la polemica si spegne solo dopo l'intervento di Maria De Filippi che riporta ordine e fa accomodare tutti al proprio posto.