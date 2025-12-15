"Uomini e Donne", Marta delusa da Federico: "Sei incoerente"

Il comportamento del cavaliere scatena reazioni e polemiche in studio
© Da video
Nello studio di "Uomini e Donne" il comportamento di Federico finisce ancora una volta sotto i riflettori. Durante l'appuntamento in onda lunedì 15 dicembre su Canale 5, Maria De Filippi invita il cavaliere al centro dello studio per confrontarsi con Marta, infastidita dalla decisione di Federico di uscire anche con Lucia.
"Mi dice sempre che io gli piaccio e che vorrebbe uscire con me. Poi arrivo qua e c'è sempre qualcuno di nuovo con cui esce", esordisce la dama, ritenendolo "incoerente". Quindi, evidenziando da una parte le poche attenzioni e dall'altra la proposta di uscire insieme dal programma fatta solo per strategia, gli domanda: "A che gioco stai giocando?".
Immediata la replica: "Da quando sono qua io dico sempre le stesse cose. Il programma prevede che un ragazzo possa conoscere più ragazze, perché non deve farlo?". Parole che nello studio di "Uomini e Donne" scatenano polemiche e opinioni contrastanti. "Perché mi dovete attaccare e dire che sono viscido?", incalza nuovamente Federico, che poi si rifà a un esempio culinario per trasmettere la sua idea. E aggiunge: "Io preferisco uscire con più persone e capire". "Ho capito, ma non è una cosa bella", commenta Maria De Filippi, supportata anche dall'opinionista Gianni Sperti.