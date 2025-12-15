Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
LA DISCUSSIONE

"Uomini e Donne", Marta delusa da Federico: "Sei incoerente"

Il comportamento del cavaliere scatena reazioni e polemiche in studio

15 Dic 2025 - 16:00
© Da video

© Da video

Nello studio di "Uomini e Donne" il comportamento di Federico finisce ancora una volta sotto i riflettori. Durante l'appuntamento in onda lunedì 15 dicembre su Canale 5, Maria De Filippi invita il cavaliere al centro dello studio per confrontarsi con Marta, infastidita dalla decisione di Federico di uscire anche con Lucia.

"Mi dice sempre che io gli piaccio e che vorrebbe uscire con me. Poi arrivo qua e c'è sempre qualcuno di nuovo con cui esce", esordisce la dama, ritenendolo "incoerente". Quindi, evidenziando da una parte le poche attenzioni e dall'altra la proposta di uscire insieme dal programma fatta solo per strategia, gli domanda: "A che gioco stai giocando?".

Leggi anche

"Uomini e Donne", Martina sull'uscita con Flavio: "Ho portato a casa un bel risultato al contrario di Nicole"

"Uomini e Donne", il bacio in esterna tra Cristiana e Federico

Immediata la replica: "Da quando sono qua io dico sempre le stesse cose. Il programma prevede che un ragazzo possa conoscere più ragazze, perché non deve farlo?". Parole che nello studio di "Uomini e Donne" scatenano polemiche e opinioni contrastanti. "Perché mi dovete attaccare e dire che sono viscido?", incalza nuovamente Federico, che poi si rifà a un esempio culinario per trasmettere la sua idea. E aggiunge: "Io preferisco uscire con più persone e capire". "Ho capito, ma non è una cosa bella", commenta Maria De Filippi, supportata anche dall'opinionista Gianni Sperti.

uomini e donne

Sullo stesso tema