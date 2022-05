Luca e Aurora ai ferri corti, lei vuole andar via e lui sbotta: "Mi stai prendendo in giro"

Ancora tensioni tra il tronista di

"Uomini e Donne"

Luca Salatino

Aurora

, e la corteggiatrice. Dopo la lite nella scorsa puntata, i due hanno provato ad avere un confronto in esterna ma senza riuscire a chiarire. Anzi, i ragazzi hanno discusso nuovamente a causa della decisione di Aurora di non voler baciare Luca.

Il tronista resta molto deluso dalle parole di Aurora, spiegando di sentirsi preso in giro: "

Mi sta prendendo per c**o

perché dici e fai determinate cose, ma poi dichiari di non provare un sentimento nei miei confronti - ha sbottato Salatino -. Ma come fai a immaginare un futuro tra noi fuori dal programma se non provi un sentimento?". Nel corso del confronto in studio, la ragazza ha deciso di abbandonare lo studio.