"Uomini e Donne", Catia e Biagio ai ferri corti: "Sei un miserabile" | In studio è polemica

Tra

Catia Franchi

Biagio Di Maro

"Uomini e Donne"

è scontro totale. Dopo il dibattito proposto durante la puntata di giovedì 28 aprile, ala discussione prosegue e si allarga fino a coinvolgere anche gli opinionisti e il parterre in studio.

"Hai offeso me nel portarti fuori, hai dato valore ai posti ma non a quello che abbiamo trascorso insieme", esordisce Biagio, criticato prima per averla portata nel

ristorante

di un hotel e poi a una pizzeria al taglio "senza nemmeno le posate"

La risposta di quest'ultima non si fa attendere: "Ti sei comportato da miserabile. Ti sei inventato delle grandi storie, tu non sei sincero". Parole che scatenano opinioni contrastanti, a partire da

Tina Cipollari

Gianni Sperti

che si schiera dalla parte della dama, per proseguire cone Armando. "Non puoi comprare l'umiltà, tu l'hai giudicato per la situazione economica e non per il suo comportamento", aggiunge Incarnato rivolgendosi direttamente a Catia.

Gli animi si scaldano, fino a soffermarsi su un ipotetico

bacio

che sarebbe scattato tra i due protagonisti della trasmissione durante la loro uscita.