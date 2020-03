“Uomini e Donne”, le scuse di Armando a Veronica non bastano: tutti (di nuovo) contro di lui

A “Uomini e Donne” si cerca di far calmare gli animi e Armando decide così di chiedere perdono a Veronica per averla fatta piangere: “Chiedo scusa per l’altra volta. Lei dice no? Beh non importa: se vuole restare in guerra, rimaniamo in guerra. Forse non ha capito: ho chiesto scusa per le lacrime di una donna”. Lei, però, non accetta queste scuse e appare, anzi, molto contrariata.

La decisione della dama è pienamente condivisa da Gianni il quale, non in ottimi rapporti con il corteggiatore, sottolinea come i comportamenti di Armando non siano mai stati rispettosi nei confronti non solo di Veronica, ma di tutte le donne. Infatti, l’opinionista precisa: “Maria ha difeso non le lacrime di una donna, ma delle tante donne che hanno pianto a causa tua”.