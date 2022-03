"Uomini e Donne", Isabella Ricci sposa il suo Fabio: "Cerimonia per pochi intimi"

Ad annunciare il lieto evento è stata proprio Isabella attraverso Uomini e Donne Magazine. "Con Fabio le cose vanno gonfie vele - ha raccontato -, stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna". E, proprio sul matrimonio, ha aggiunto: "Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi".

Nozze imminenti dunque, ma non solo. La coppia, molto amante dei viaggi, ha deciso di affrontare anche un altro importante cambiamento. Nei loro progetti c'è, infatti, quello di acquistare una casa "fuori dall'Italia, in una località dal clima mite, per trascorrerci almeno sei mesi l’anno".

