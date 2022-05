"Uomini e Donne", Ida mette Riccardo alle strette, poi sbotta: "Vaffa..."

Prima l'emozione mostrata in un romantico abbraccio sulle note di "Fai rumore", poi l'accesissimo scontro che nemmeno un secondo faccia a faccia fuori dallo studio riesce a risanare. Il nuovo percorso di

Ida Platano

Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi

Gianni Sperti

a "Uomini e Donne" prosegue tra repentini alti e bassi che vedono ancora in bilico le sorti dei due. Nello studio di, i protagonisti del Trono Over sembravano aver messo a nudo i loro sentimenti durante un ballo che non aveva lasciato indifferente nemmeno, il primo a spingere la coppia verso un nuovo inizio insieme attraverso un chiaro invito a "non sprecare un amore così bello".

Ma bastano solamente pochi minuti per veder crollare quanto costruito di buono: mentre chiude definitivamente la conoscenza con Marco, Ida non apprezza l'atteggiamento messo in luce da Riccardo. Da qui nasce una

lunga polemica

che si concentra sul futuro dei due e sulle risposte cercate soprattutto dalla dama siciliana.

"Se uno prova qualcosa

agisce

Gli animi si accendono

allontanarsi dallo studio

, non resta a chiacchierare sempre", ribatte Ida, irritata dallo stallo del cavaliere, deciso invece a voler affrontare tanti discorsi prima di ipotizzare una ripartenza"., finché Ida perde la pazienza e pretende un gesto chiaro. "Io ti ho dato qua una risposta, ora tocca a te, così si mette un punto per sempre", prova a ribadire Ida, prima di irritarsi ulteriormente e

Riccardo cerca un

ulteriore chiarimento

discussione

, ma la situazione non sembra affatto migliorare: "Sono quattro settimane che non hai capito niente. Tu vuoi le risposte, ma poi non hai il coraggio di darle. Perché quando uno ha qualcosa dentro, la tira fuori. Continui a girare intorno alla questione, ma poi la sostanza quale sarebbe? La capisci solo tu". Latra i due prosegue a lungo, finché Ida perde nuovamente le staffe e prende le distanze da Riccardo.