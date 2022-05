Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora insieme? Ballano sulle note di "Fai rumore"

Il ritorno di

Riccardo Guarnieri

"Uomini e Donne",

fin dalle prime puntate ha segnato visibilmente Ida Platano. I due ex, dopo essersi rincontrati, si sono mandati dei segnali, poi entrambi hanno deciso di provare a conoscere nuove persone. Almeno fino alla puntata di lunedì 23 maggio, quando la coppia ha vissuto un momento molto particolare.

I due dopo aver ascoltato la canzone di Diodato "Fai rumore", hanno vissuto un momento di forte commozione. Una canzone, quella che ha vinto Sanremo 2020, che era stata dedicata da

Riccardo a Ida

in un momento particolare della loro storia d’amore. "Non capisco perché dovete sprecare un amore così bello. Quando state insieme siete bellissimi. Il problema nasce quando parlate perché non fate parlare il cuore”, è stato il commento di Gianni Sperti. I due torneranno insieme?