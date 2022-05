Maria De Filippi perde la pazienza con Biagio: "Non si prende in giro una donna così"

Sembra già essere arrivata al capolinea la storia tra il cavaliere di

"Uomini e Donne"

Biagio Di Maro

Sylviane

, e la sua nuova dama,. La donna, infatti, ha raccontato di non aver più visto in Di Maro, lo stesso interesse che aveva per lei nelle prime fasi della conoscenza. Dal canto suo, anche Biagio ha ammesso di aver ridotto le chiamate e i messaggi con Sylviane dopo aver trascorso due notti insieme con lei.



L'atteggiamento del cavaliere, però, ha mandato su tutte le furie

Maria De Filippi:

"Non esiste solo il letto nella vita, - ha detto la conduttrice -. Se tu passi due serate con lei a raccontarvi le vostre vite piangendo insieme equivale a quattro nottate di sesso. Non si prende in giro una donna così, non ci stai in quella camera da letto abbracciato con lei che ti piange sulla spalla. Non hai sedici anni e non ci vai. Non è che sei apposto perchè non hai fatto quello", ha concluso De Filippi tra gli applausi del pubblico.