"Uomini e Donne", Biagio rivela: "Ho dormito con Sylviane, ma... "

Biagio

Uomini e Donne

Sylviane

trono over

notte insieme

È stata una tranquilla serata e ci siamo svegliati insieme

la ricerca della donna della sua vita. Dopo svariati tentativi finiti male, il cavaliere di "" ha iniziato una frequentazione con una nuova dama.è arrivata alproprio per conoscere Biagio e dopo qualche telefonata e alcune uscite i due hanno passato la. "Era tutto chiuso e siamo rimasti in camera.", ha raccontato il cavaliere specificando che tra i due, però, non è accaduto nulla oltre a baci e carezze.

Il racconto di Biagio ha subito provocato le critiche di

Tina

È stato rispettoso nei tuoi confronti perché non gli piaci

che ha provato a mettere in guardia Sylviane. "- ha dichiarato l'opinionista che ha aggiunto - andrà a finire che tra una settimana lui chiuderà e verrà fuori tutto. Tu non sei migliore delle altre. Sei una delle tante e tra dieci giorni sarai a casa".

"Voglio continuare a conoscerla, ma forse lei corre troppo", ha poi riferito Biagio mostrando un ripensamento o comunque frenando gli entusiasmi di Sylviane al punto che anche

Maria De Filippi

Biagio con quello che ti ha mostrato o ci stai o non ci stai

è intervenuta: "".

La frequentazione tra Biagio e Sylviane sembra avere le ore contate, lo hanno confermato anche i due opinionisti, vedremo nelle prossime puntate se il cavaliere campano riuscirà a far prendere una piega diversa a questa relazione.