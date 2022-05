Nervi tesi a "Uomini e Donne": duro confronto tra Alessandro, Biagio e Armando

Nervi tesi all'inizio della puntata di

"Uomini e Donne"

Alessandro Vicinanza

Ilaria

di venerdì 20 maggio. A centro studioannuncia di aver iniziato una frequentazione con una nuova dama,. Dopo le belle parole spese per la donna, però, Alessandro decide di incontrare una nuova ragazza che aveva manifestato la volontà di conoscerlo. Vicinanza, però, decide di non far restare la ragazza in studio e la sua decisione di Alessandro scatena la reazione di Armando Incarnato, che esorta Ilaria a tenere gli occhi ben su Alessandro.ù

L'intromissione di

Incarnato non è piaciuta ad Alessandro

Biagio Di Maro

Maria De Filippi

: "Ogni volta che sono al centro dello studio ne approfitti per intrometterti - ha sbottato l'ex di Ida Platano. Subito dopo, Alessandro ha raccontato un episodio che lo ha lasciato amareggiato dopo una minaccia ricevuta da un altro cavaliere del parterre,: "Con Armando discuto, ma finisce tutto subito. Tu, Biagio, invece sei un uomo di bassa lega", è stato l'attacco di Vicinanza. La situazione precipita in pochissimo tempo e la discussione degenera tanto da costringere l'intervento diche si è vista costretta a far cambiar postazione ai cavalieri.