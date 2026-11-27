Giorgia la vede allo stesso modo e dà merito soprattutto al tempo in più trascorso insieme: "Ho avuto la possibilità di fare un'esterna più lunga, che mi ha permesso di viverlo in diverse situazioni. È stato veramente capace di capirmi e di ascoltarmi". Dopo settimane di sospetti, insomma, il rapporto tra i due sembra aver trovato finalmente una base più solida.