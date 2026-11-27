Le diffidenze, alla fine, cedono. Nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 27 novembre Giorgia Angeloni, che più volte aveva messo in dubbio la sincerità di Lory, si lascia andare e bacia con passione l'ex tentatore di "Temptation Island".
Il momento arriva durante l'ultima esterna, organizzata dal corteggiatore in un parco molto suggestivo. I due parlano a lungo, ma a raccontare meglio la giornata sono soprattutto i tanti abbracci. "Ecco, io potrei stare così per ore", confessa il ragazzo, che dice di aver finalmente capito qualcosa in più della tronista. Al momento dei saluti scatta l'avvicinamento, evidentemente atteso da entrambi.
"Mi sei mancata un po'", esordisce Lory una volta in studio. Più del bacio, però, a renderlo felice è un'altra cosa: aver conosciuto meglio la ragazza e avere la sensazione che anche lei abbia cominciato a capire lui.
Giorgia la vede allo stesso modo e dà merito soprattutto al tempo in più trascorso insieme: "Ho avuto la possibilità di fare un'esterna più lunga, che mi ha permesso di viverlo in diverse situazioni. È stato veramente capace di capirmi e di ascoltarmi". Dopo settimane di sospetti, insomma, il rapporto tra i due sembra aver trovato finalmente una base più solida.