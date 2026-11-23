Non è una sensazione recente, spiega, ma qualcosa che si porta dietro da sempre. "Sono sempre stata così, anche da piccola. Mi vedevo simpatica, non bella", racconta, facendo fatica a trattenere le lacrime. Ci sono periodi migliori e altri più difficili, e quello che sta vivendo appartiene ai secondi: "A momenti va meglio, adesso proprio no: fatico a guardarmi".