Una confessione inattesa, arrivata prima ancora di parlare dell'esterna. Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 23 novembre, Giorgia Angeloni si lascia andare e mostra il suo lato più fragile: ammette di non essersi mai piaciuta.
Non è una sensazione recente, spiega, ma qualcosa che si porta dietro da sempre. "Sono sempre stata così, anche da piccola. Mi vedevo simpatica, non bella", racconta, facendo fatica a trattenere le lacrime. Ci sono periodi migliori e altri più difficili, e quello che sta vivendo appartiene ai secondi: "A momenti va meglio, adesso proprio no: fatico a guardarmi".
Questo rapporto complicato con la propria immagine pesa anche sulle conoscenze. Davanti ai ragazzi che incontra, ammette Giorgia, le insicurezze prendono spesso il sopravvento e si ritrova a chiedersi se piacerà o no. A darle una mano, nel tempo, è stato lo sguardo degli altri, molto più benevolo del suo: "Mi ha un po' salvato che gli altri non avessero la visione che io avevo di me, anche se poi i conti con me stessa li facevo io".
Poi arriva il dettaglio che fa capire quanto quel disagio l'abbia condizionata: "Per tanti anni non sono andata al mare perché mi vergognavo del mio corpo".
Lo studio ascolta in silenzio, e a prendere la parola è Maria De Filippi. La conduttrice usa un tono comprensivo e affettuoso e riconosce quanto sia complicato rispondere a parole come queste: "Di fronte a frasi come queste è difficile intervenire, qualsiasi cosa dici sembra banale". Le suggerisce di farsi aiutare da un professionista. Poi la rassicura con lo sguardo rivolto ai ragazzi presenti in studio: "Credo che nessuno dei quattro corteggiatori qui presenti non ti trovi bella".