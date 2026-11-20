"Sto vivendo un periodo particolare, la mia vita è cambiata e anche andare a lavoro mi crea difficoltà - prosegue l'ex concorrente di "Temptation Island"- Vengo anche da una storia molto importante che mi ha lasciato un trauma e oggi non riesco a fidarmi in generale, faccio fatica", dice parlando della sua ex Sabrina Soussi. "Da un anno a questa parte faccio parte di questa produzione, che è anche un po' la mia famiglia, a cui non riesco a dire bugie. Non ho mai detto una bugia in vita mia e mai ho mancato di rispetto, non ho nulla da nascondere Maria, voglio solo ritrovare un po' me stesso", conclude prima di ringraziare Maria De Filippi. "Grazie, mi hai regalato un sogno che avevo fin da bambino. Grazie per tutto ciò che hai fatto per me, sto lasciando un pezzo del mio cuore".