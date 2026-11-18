"Mi ha toccato solo una gamba! Sì, mi sono avvicinata ad Alessandro, ma tu sei partito come un razzo, io sono un po' vecchia. Mi dispiace che tu ci sia rimasto male, mai al mondo vorrei far rimanere male qualcuno. Io sono fatta in un certo modo, ma è anche giusto, per correttezza, che io dica quello che penso", risponde Giorgia. "Siccome mi piaci, mi impaccio. Fossi stata una qualsiasi, avrei iniziato anch'io a fare il Michele Morrone della situazione. Fino all'altro giorno neanche sapevo che respirasse", conclude Raffaele.