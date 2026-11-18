Nella puntata di mercoledì 18 novembre di "Uomini e Donne", Giorgia Angeloni esce con Alessandro e scatena la reazione del corteggiatore Raffaele. "Dici che vuoi ancora conoscerlo e poi ti siedi vicino a lui, mentre mi schivavi e io dovevo stare lì a fare la mossa per darti un minimo bacio. Per te lui è molto più seducente, a vederlo sembra un Christian Grey. Spero che a questo punto non abbia portato manette e frusta...", commenta il corteggiatore dopo aver visto l'avvicinamento fisico in esterna tra Giorgia e Alessandro.
"Mi ha toccato solo una gamba! Sì, mi sono avvicinata ad Alessandro, ma tu sei partito come un razzo, io sono un po' vecchia. Mi dispiace che tu ci sia rimasto male, mai al mondo vorrei far rimanere male qualcuno. Io sono fatta in un certo modo, ma è anche giusto, per correttezza, che io dica quello che penso", risponde Giorgia. "Siccome mi piaci, mi impaccio. Fossi stata una qualsiasi, avrei iniziato anch'io a fare il Michele Morrone della situazione. Fino all'altro giorno neanche sapevo che respirasse", conclude Raffaele.
"Non voglio prendere le sue difese, ma forse, capisci bene, era un po' fuori contesto. Noto tante cose di lui, tutte positive", replica Giorgia. "Io mi sono sentito bene, a mio agio, e mi sono avvicinato. Sono una persona abbastanza fisica", dice il corteggiatore prima di ballare con la tronista.