"Uomini e Donne", Gemma Galgani ritrova Raffaele e chiude la conoscenza con Valerio

Pochi minuti più tardi, per la stessa dama rientra in studio anche Valerio, con cui la conoscenza si era bruscamente interrotta. "In questo momento non mi piace fare le cose in maniera forzata", commenta Gemma rifiutando i tentativi dell'uomo di baciarla durante una sequenza di balli proposti da Tina Cipollari. "Con Valerio si è interrotto qualche cosa, non mi è piaciuto questo atteggiamento e il cambio che c'è stato tra la settimana che ci siamo sentiti e quanto successo dopo". Quindi sposta l'attenzione nuovamente su Raffaele: "Io ho fatto fermare un signore che a me interessa. Per me questa cosa è importante e mi piacerebbe continuare a vederlo".