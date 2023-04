"Uomini e Donne", Gemma vuole strappare tutti i capelli a Paola... ecco perché

A "Uomini e Donne" un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Paola Ruocco scatena la tensione in studio. Nella puntata andata in onda il 19 aprile le due dame discutono sul conto di Elio, il cavaliere che - dopo essere uscito con entrambe e aver dato un due di picche a Paola - dichiara di desiderare una donna "bella come Paola e gentile come Gemma". La replica di Ruocco all'affermazione di Elio, risulta però offensiva per Galgani che non ci sta e si avvicina all'altra dama minacciandola di strapparle "tutti i capelli".

Il due di picche di Elio a Paola La parte della puntata dedicata al trono over si apre con il confronto tra Paola ed Elio. I due, dopo aver passato una serata insieme, si rendono conto di non essere affini. Da un lato c'è Paola che sente di non essere piaciuta al cavaliere, dall'altro lato c'è Elio che elenca diverse ragioni per cui la dama non potrebbe essere mai la donna della sua vita. Il cavaliere che è uscito sia con Paola che con Gemma dichiara di desiderare una donna "bella come Paola e gentile come Gemma". A quel punto, però, le dame chiamate entrambe in causa iniziano a punzecchiarsi tra di loro, come spesso accade, vista la poca simpatia che nutrono una per l'altra.

L'offesa di Paola e la minaccia di Gemma Quando Elio dice di desiderare una dama con le caratteristiche di entrambe, Paola dichiara: "La verità è che lui vorrebbe una donna come me, perché gli piaccio io fisicamente, ma affamata come Gemma che gli si butta addosso". La dama viene subito ripresa dall'opinionista Gianni Sperti che le dice di aver detto una cosa molto grave, a quel punto anche Gemma chiede spiegazioni.

La dama torinese si alza e si avvicina a Paola con fare minaccioso. "Affamata di cosa?"- chiede Gemma che aggiunge - Parli tu che sei andata con Alessandro il primo giorno che lo hai conosciuto. Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere perché altrimenti ti strappo tutti i capelli", conclude la dama torinese che poi invita Paola a chiederle scusa.