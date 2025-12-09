"Uomini e Donne”, Flavio ai ferri corti con Martina e Nicole: "Io una persona con cui non riesco a parlare non la voglio"

Il confronto del tronista con le due corteggiatrici
© Da video
"Io sono convinto che se le cose vanno in un determinato modo con entrambe ci possa essere la possibilità di un futuro. Poi si dovrà arrivare una scelta. Però sono convinto del fatto che una persona con cui non si riesce a parlare non la voglio". Flavio è ai ferri corti con Nicole e Martina dopo l'ennesima discussione legata al suo comportamento, percepito come ambiguo dalle due corteggiatrici di "Uomini e Donne".
"Sei tu che non riesci a oltrepassare quel muro che io metto", risponde Martina, che prova a giustificarsi dopo che nelle scorse puntate ha deciso di lasciare lo studio per via dell'esterna in cui Flavio ha portato Nicole nella sua città, Firenze. "Io ho iniziato a credere in noi dopo il bacio - dice Martina - Dopo mi sono raffreddata". Ma Flavio insiste sull'importanza del dialogo anche quando si è in disaccordo. "Quando ci sono delle difficoltà si affrontano, litighiamo, ma non dev'essere la parte principale quella - afferma -. Io devo avere un po' di continuità con entrambe. Quanto tempo è che non stiamo bene insieme nelle esterne?". E poi dice a Martina: "Quando si discute si parla e te non parli quando sei arrabbiata".
"Se vi piace tanto fate in modo che lui vi scelga - interviene Gianni Sperti - Se uno fa una cosa per l’altra non vi arrendete, prendetevelo". "Altrimenti - dice -, quello che Flavio vi sta dicendo è che se ne va lui". Il tronista infatti vuole un confronto più chiaro con le tue corteggiatrici, che - a quanto dice - vedrebbe entrambe come possibili compagne fuori da "Uomini e Donne". "Voi verso di me cosa provate? Esprimetelo se qualcosa c'è perché dalla bocca vostra non è mai uscito niente. Voi cosa avete detto su di me? Niente. 'Mi interessi, mi piace', bene. Ma oltre a questo, cosa?", dice. Nicole risponde: "Penso che io ti ho dimostrato qualcosa, tu l’unica cosa che mi hai detto è stato 'io ti vedo fuori', ma tu non mi hai mai detto 'io provo qualcosa per te'". Ma sembra che il confronto non stia portando a una risoluzione definitiva nel triangolo fra i tre.