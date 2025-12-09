"Uomini e Donne”, Flavio ai ferri corti con Martina e Nicole: "Io una persona con cui non riesco a parlare non la voglio"

"Sei tu che non riesci a oltrepassare quel muro che io metto", risponde Martina, che prova a giustificarsi dopo che nelle scorse puntate ha deciso di lasciare lo studio per via dell'esterna in cui Flavio ha portato Nicole nella sua città, Firenze. "Io ho iniziato a credere in noi dopo il bacio - dice Martina - Dopo mi sono raffreddata". Ma Flavio insiste sull'importanza del dialogo anche quando si è in disaccordo. "Quando ci sono delle difficoltà si affrontano, litighiamo, ma non dev'essere la parte principale quella - afferma -. Io devo avere un po' di continuità con entrambe. Quanto tempo è che non stiamo bene insieme nelle esterne?". E poi dice a Martina: "Quando si discute si parla e te non parli quando sei arrabbiata".