"Uomini e donne", Federica Aversano dopo la "non scelta" si scaglia contro la famiglia di Matteo Ranieri

Dietro le quinte della trasmissione, Federica ha rimarcato la sua delusione: "Io gli ho creduto, gli ho creduto quando lui mi diceva 'Fede sono troppo in difficoltà, Fede sono confuso'. Quando tu vedi che quella persona sapeva che dall’altra parte aveva una persona che ci teneva, perché l’ho dimostrato tante volte, allora dici 'è stata

tutta un’illusione mia

'. Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo che è diverso".

Ma la Aversano è andata oltre e si è scagliata contro

la famiglia di Matteo

di cattivo gusto

, che a suo avviso ha sempre palesato la preferenza per Valeria. "Preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso - ha scritto sui social -. Io penso sia umano avere delle preferenze, ma che siaesporle. Soprattutto durante il percorso. Un po' come quando uno si veste male. Alla fine però rimane a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti. Io sono sempre più fiera di me".

