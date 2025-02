"Uomini e Donne", le prime esterne di Gianmarco con Giorgia e Francesca: ecco come sono andate

In studio vengono mostrate prima le immagine dell'uscita con Giorgia. La ragazza ha osato, organizzando una sorta di matrimonio per il ragazzo. Lui, divertito dalla situazione, le ha spiegato perché la sua scelta, tra tante, è caduta su di lei. "La prima cosa che mi ha colpito è l'aspetto estetico - ha spiegato Gianmarco -, sei una bellissima ragazza. Poi ti ho visto una ragazza sulle tue, tranquilla, che non vuole emergere, e questa è una cosa positiva, perché anche io sono così. Se fossi stato in un locale e ti avessi vista, ti avrei fermata". La ragazza ha replicato dicendo che avrebbe fatto lo stesso, a parti invertite. Poi, ha dato a Gianmarco una sua visione dell'amore: "Non mi piace trovare il primo che capita e metterlo al mio fianco - ha aggiunto -. Non sono una a cui piacere perdere tempo". Una volta terminata la visione dell'esterna, Gianmarco ha confermato l'impressione positiva sulla ragazza: "Mi sono trovato molto bene con te".