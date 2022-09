"Uomini e Donne", ecco chi sono i due nuovi tronisti

Dopo una settimana dall'arrivo delle due troniste, è arrivato il momento anche per i

tronisti

Federico Dainese

Federico Nicotera

Uomini e Donne

trovare l'amore

sono i due nuovi protagonisti del trono classico di "". Stesso nome ma caratteri diversi, i due giovani si presentano e parlano del loro obiettivo comune:

Per

Federico Dainese

Maria De Filippi

Veronica Raimondi

ragazza sincera

si tratta di un ritorno nel programma didopo aver corteggiato, nella scorsa edizone,. Originario di Genova, Federico ha 25 anni e nella vita svolge la professione di odontotecnico nello studio del padre. Nella vita ha due passioni il cibo, soprattutto le melanzane che prepara la mamma, e la pallanuoto. Dopo diverse delusioni in amore, adesso Federico cerca unache lo apprezzi per com'è e non per quello che possiede.

Anche

Federico Nicotera

Roma

ha 25 anni, è die lavora come ingegniere aeronautico. Vive insieme alla mamma e alle due sorelle, ma non parla con piacere del padre con il quale non ha rapporti da anni. Single da anni, Federico ha il sogno di mettere su famiglia e a "Uomini e Donne" cerca una donna "forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante".