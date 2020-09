"Uomini e Donne", Davide Donadei e Gianluca De Matteis sono i nuovi tronisti 

Sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis i due nuovi tronisti di "Uomini e Donne". I ragazzi hanno, rispettivamente, 25 e 30 anni e nessuno dei due ha dei trascorsi nel mondo della televisione.

Davide è di Gallipoli e lavora in un ristorante. Nella breve presentazione andata in onda su Canale 5, ha subito svelato alcuni particolari molto intimi del suo passato. "Mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine, per questo motivo il mio cognome potrebbe essere un problema". Il 25enne ha preso le distanze da quanto accaduto in passato nella sua famiglia e ha parlato della madre: "Ci ha cresciuti lavorando tutti i giorni, ha fatto da mamma e da papà".

Anche Gianluca si presenta e parla di sè: è solare e pieno di vita. La sua passione è viaggiare: "Zaino in spalla, parto sempre con biglietti di sola andata - spiega il 30enne che aggiunge - visito quasi sempre posti poveri, è lì che ho imparato a sorridere nelle difficoltà".