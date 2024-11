Il profilo Instagram di Samuele Carniani finora era simile a quello di tanti altri suo coetanei. Nei post mostrava le sue passioni: la palestra, gli scatti con la fidanzata Letizia (conosciuta dopo la fine della relazione con la tronista Roberta Giusti) e i momenti di relax. L’ultimo contenuto pubblicato, invece, è di tutt’altro genere. "28/10/2024 per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità… perché? Non c’è stato un motivo vero.. così, per controllo.. ed è proprio qua la mazzata. Risultato? Da almeno 5 anni ho un GIST (gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico". La diagnosi è stata uno shock per Samuele e per le persone intorno a lui."Cade un po’ tutto ciò che ti circonda. L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli", ha raccontato ai follower. "Vedere le persone accanto a te che soffrono... forse si…quella è la cosa peggiore, peggiore perché tu non puoi fare niente se non attendere. È vero quando dicono che determinate cose solo provandole si capiscono".