"Uomini e Donne": Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori per la seconda volta

A maggio di quest'anno avevano annunciato la loro seconda gravidanza, rivelando di aver affrontato momenti di difficoltà e paura. “Siamo felicissimi. È una gioia indescrivibile. Un'altra vita sta crescendo dentro di me, ma non è stato tutto facile", aveva dichiarato lei. "Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente, ma soprattutto emotivamente. Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono stati infiniti, interminabili, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo. Io mi sono chiusa in me stessa. Ho pianto in silenzio perché non volevo farmi vedere da Maria Vittoria così. Ho cercato di equilibrare le cose".