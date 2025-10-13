"Uomini e Donne": Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori per la seconda volta

Dopo la primogenita Maria Vittoria, nata nel 2022, ora hanno dato il benvenuto a Leonardo Maria
La famiglia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si è allargata. La coppia nata nel 2019 all'interno del programma "Uomini e Donne", ha infatti annunciato con un tenero post pubblicato su Instagram la nascita del secondo figlio Leonardo Maria. I due sono già genitori di Maria Vittoria, venuta al mondo nel 2022. Gli ultimi anni sono stati ricchi di amore e felicità per loro, che a novembre 2024
La favola di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi era iniziata nel 2019 nello studio di "Uomini e Donne", dove lui era tronista e lei corteggiatrice. Lorenzo l'aveva scelta per iniziare una storia d'amore lontano dai riflettori e da quel momento non si sono più separati. Nel 2022, sono diventati genitori per la prima volta di Maria Vittoria, e nel novembre del 2024 si sono sposati con una romantica cerimonia a Nola, in provincia di Napoli.
A maggio di quest'anno avevano annunciato la loro seconda gravidanza, rivelando di aver affrontato momenti di difficoltà e paura. “Siamo felicissimi. È una gioia indescrivibile. Un'altra vita sta crescendo dentro di me, ma non è stato tutto facile", aveva dichiarato lei. "Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente, ma soprattutto emotivamente. Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono stati infiniti, interminabili, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo. Io mi sono chiusa in me stessa. Ho pianto in silenzio perché non volevo farmi vedere da Maria Vittoria così. Ho cercato di equilibrare le cose".
Per fortuna i problemi si erano risolti, permettendo a Claudia di godersi la sua dolce attesa. "È andato tutto bene e adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza. Ne ho veramente bisogno", aveva confessato lei ai follower. "Se vi sto raccontando queste cose non è per impietosirvi, ma voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che mi stanno ascoltando e che stanno affrontando in generale esami, paure, attese. Vi stringo forte e non perdete mai la speranza perché il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate".