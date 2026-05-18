"Uomini e Donne", Ciro si apre con Elisa: "Ho avuto paura di perderti"

Dopo settimane di tensioni e fraintendimenti, nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 18 maggio Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi ritrovano finalmente un equilibrio che sembrava perduto.
Il chiarimento decisivo avviene durante un'esterna, un momento atteso da entrambi dopo l’allontanamento della corteggiatrice, che — eliminatasi — non si era più presentata in studio per diverse settimane.
È proprio lì che Ciro si lascia andare e confessa apertamente le sue paure: ammette di aver temuto seriamente di perderla. Elisa non resta indifferente e risponde con la stessa sincerità.
"Anch'io ho avuto paura di perderti, ho addirittura pensato che avessi scelto", dice stringendolo in un abbraccio lungo e carico di emozione. Lui ricambia, spiegando quanto desiderasse quel gesto: "Avevo voglia di abbracciarti da quando ti ho vista".
L’incontro si chiude con un momento particolarmente intenso. Ciro si commuove quando Elisa ipotizza che tutto potrebbe finire presto, lasciando emergere la sua fragilità e il timore di un epilogo amaro. "Mi hai messo malinconia", commenta il tronista, senza però chiarire se quelle lacrime anticipino un addio o, al contrario, un passo avanti nella loro storia.