Uomini e Donne, Chiara attacca Davide: "Ma cosa ci sto a fare qui?"

A "Uomini e Donne" discussione tra Davide e Chiara. Il tronista si è aperto con Beatrice e la corteggiatrice chiede spiegazioni: "Ma io cosa resto a fare qui? Io non ti sento di pancia, c'è stata un'esterna importante tra noi, ma tu poi hai cercato lei. Perché non mi dici di andarmene? Io ti vedo oltre con lei".

Davide non accetta la provocazione e cerca di fare chiarezza: "Le ragazze che sono lì mi interessano tutte. Io ho paura di non fare la scelta giusta, a 25 anni la testa deve essere usata. Ho pensato tanto dopo l'esterna. Ho dei dubbi su di noi, non voglio sbagliare".

Alla domanda di Maria su chi sceglierebbe per trascorrere del tempo subito? La risposta del tronista è immediata: "Con Beatrice, ma ha senso che Chiara rimanga qui, perché la nostra forza è quando siamo soli io e lei, qui non mi sembra la persona che conosco, è diversa e io non riesco a fidarmi".

Dopo il chiarimento ognuno torna al suo posto con la promessa di una nuova ripartenza.