"Uomini e Donne", Armando non apprezza la sfilata di Catia: "Sei volgare"

A

"Uomini e Donne"

Catia Franchi

Trono Over

piccante

Tina Cipollari

è tempo di sfilate e tra le dame chiamate al centro dello studio, fa particolarmente discutere la performance di, giudicata negativamente da alcuni cavalieri del. "Sono una persona molto dolce e mi piace accudire il mio uomo, però in certi momenti so anche essere molto", aveva esordito prima di lanciarsi sulle note di "Stand by Me". "Sei sicura di indossare l'intimo? Perché ho avuto una svista" è il primo commento di, che però nel complesso sembra apprezzare l'esibizione.

Di posizione contraria il collega

Gianni Sperti

Armando Incarnato

volgare

, il quale considera quanto visto folle e condivide l'opinione negativa espressa da. "Sono senza parole - spiega il cavaliere napoletano, che come voto le assegna un 2 - Sei stataper i modi che hai, hai rovinato anche l'abito che indossi".

A tutto ciò, si aggiunge l'1 dato da Biagio, definito da Tina ipocrita e non oggettivo. "Secondo me la volgarità è molto altro, questo è un gioco", prova a rispondere Catia, che poi non risparmia alcune

frecciatine

ad Armando, alimentando una polemica destinata a durare ancora a lungo.