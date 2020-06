"Uomini e Donne", Armando contro Veronica: "Il fidanzato l'ha aspettata fino a poco fa"

Nuovo colpo di scena a "Uomini e Donne", dove durante la puntata di mercoledì 3 giugno è andato in scena l'ennesimo confronto tra Giovanni e Veronica, protagonisti di un momento cruciale per la loro conoscenza.

I due protagonisti del Trono Over sono tornati al centro dello studio di Maria De Filippi per raccontare gli ultimi sviluppi del loro rapporto e qui Giovanni ha manifestato diverse perplessità: "Ho vissuto tre, quattro giorni difficili in cui non volevo vederla. Poi mi sembrava corretto avere un incontro dopo un percorso del genere, abbiamo parlato e siamo stati bene. Però il problema c'è: se prima non mi fidavo abbastanza, per un problema mio, adesso ancora meno". Giovanni ha quindi annunciato la sua volontà di lasciare il programma, invitando però Veronica a restare.

"È inutile stare qua, perché non mi interessa nessuno del parterre e la mia testa in questo momento sarebbe da te", ribadisce la donna scatenando le reazioni di Roberta e Valentina. E nella discussione si inserisce anche Armando, che sostiene di aver parlato con l'ex fidanzato di Veronica e di aver scoperto importanti novità.

Secondo questa testimonianza, Veronica sarebbe infatti rimasta a lungo in contatto con lui, a tal punto da dover chiudere la frequentazione con lo stesso Armando inventado diverse accuse nei suoi confronti.