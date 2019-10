"Uomini e Donne", Anna Pettinelli: "Sono bravissima a consigliare gli altri, pessima quando si tratta di me stessa"

Protagonisti della puntata di "Uomini e Donne" del 17 ottobre sono Stefano Macchi e Anna Pettinelli, una fra le coppie più memorabili di "Temptation Island" quando è giunto il momento del falò di confronto. Dopo un ingresso in studio frizzante e un caloroso abbraccio con Maria De Filippi, Anna ironizza sulla sua posizione di "confidente" all'interno del villaggio - quando dava a chiunque consigli salvo poi cadere anche lei nelle grinfie della gelosia.

"Vedi, Maria, siamo tutti bravi a dare consigli quando non si tratta di noi, poi quando ci tocca diventiamo delle belve. Insomma, tutti bravissimi con le fidanzate degli altri. Sono stata malissimo", aggiunge parlando della propria esperienza e Stefano coglie l'attimo per sdrammatizzare commentando che anche la sua spensieratezza era vera, strappando una risata all'intero studio.



"Non me l'hanno spiegato in tutte le maniere", riprende Anna quando si finisce sull'argomento Cecilia (la tentatrice) e sul fatto che fra lei e Stefano non ci fosse assolutamente nulla. "Serena ha sofferto la mia mancanza, dunque con tutta la buona volontà ha fatto di tutto per tenermi lì, perché altrimenti lei ne avrebbe risentito. Conoscendo questo suo meccanismo mentale, ho pensato che mi stessero prendendo in giro e ci fosse davvero una storia d'amore con questa ragazza. Mia figlia pensa che io sia pazza, un po' lo pensa anche l'Italia, ma poi ho ricevuto molti messaggi di persone che guardandosi allo specchio hanno ammesso che si sarebbero comportate come ho fatto io".