"Uomini e Donne", lo sgarbo di Andrea alla tronista Nicole scatena le polemiche in studio

A "Uomini e Donne" continua tra le incertezze il percorso della tronista Nicole Santinelli: la ragazza è ancora indecisa tra i suoi due corteggiatori Andrea Foriglio e Carlo Alberto. Nel corso della puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda martedì 18 aprile, sono andate in onda le esterne con i due ragazzi. Nicole, dopo aver rivisto le immagini delle sue uscite con i due ragazzi, ha dichiarato di aver ancora le idee confuse nonostante la sua preferenza sembra indirizzarsi verso Andrea.

Ed è proprio a lui che Nicole chiede di ballare in studio. Tuttavia, la reazione del corteggiatore ha lasciato tutti di stucco. Andrea infatti si è rifiutato di ballare con Nicole facendo scoppiare il putiferio in studio con i due opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che si sono scatenati contro lui: "Se stai recitando un ruolo, sei proprio un pessimo attore. Oltre a essere poco elegante, hai raggiunto il punto più basso", è l'attacco congiunto. Furiolo prova a difendersi dicendo di non voler interpretare un ruolo, mentre Carlo visibilmente scosso chiede di poter lasciare momentaneamente lo studio, rivolgendo un avviso alla ragazza: "Pensaci: se vuoi l'uomo che fugge non sono io". La ragazza sembra dispiaciuta da quanto accaduto e risponde: "Ci penso tutti i giorni, se avessi una scelta già decisa, non saremo ancora qui". Maria De Filippi le chiede quindi se ha voglia di ballare con Carlo, dopo il rifiuto di Andrea. "Io avrei ballato con tutti e due se avessi potuto scegliere, siamo sempre là... Non so se adesso a lui va", risponde Nicole rivolgendosi al corteggiatore. Parole che sciolgono il cuore di Carlo che poco dopo, non solo torna in studio, ma accetta di ballare con Nicole al posto di Andrea: "Faccio quello che mi sento, non mi importa di essere considerato un sottone".