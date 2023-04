Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: "Tra noi è finita, chiediamo rispetto"

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati.

Ad annunciarlo sui social è l'ex tronista che recentemente abbiamo visto nella Casa del "Grande Fratello Vip". "Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento”, scrive così in un breve messaggio su Instagram. I fan più attenti lo sapevano, già a Pasqua la coppia aveva trascorso le festività separatamente.