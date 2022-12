Luca Salatino abbandona la casa del "GF Vip"

Luca Salatino saluta i "vipponi" e abbandona la casa del "GF Vip". La scelta arriva dopo mesi che l'ex tronista più volte ha minacciato di lasciare il gioco. Insopportabile per Luca sarebbe la mancanza della sua fidanzata Soraya. Questa volta, però, il concorrente prende una decisione definitiva e sceglie, senza nessun dubbio, di andare via a 99 giorni dall'inizio del reality.

"Ci hai trasmesso dei bellissimi valori, ma anche tu hai le tue debolezze: e la tua debolezza si chiama Soraya", così Alfonso Signorini prima di chiedere all'ex tronista di prendere una decisione definitiva. "Purtroppo per un motivo o per un altro non riesco più a essere me stesso. Anche se provo a mettercela tutta", dichiara Luca. "Che tu ce l'abbia messa tutta non c'è dubbio, però si vede proprio che non ce la fai", conclude il conduttore.

Luca, quindi, abbandona la casa tra le lacrime di alcuni concorrenti che si sono affezionati a lui. Prima di andare via, Luca che si è sempre occupato dei pranzi e delle cene dei "vipponi" decide a chi cedere lo stesso ruolo. Salatino sceglie Davide Donadei che nella vita fa il ristoratore ed è entrato nella Casa qualche settimana fa.