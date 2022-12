Soleil Sorge contro Luca Onestini: "Sei un grandissimo giocatore"

Soleil Sorge non si risparmia mai e nelle vesti di opinionista al "GF Vip" si esprime contro Luca Onestini. "Sei un grandissimo giocatore di reality - dichiara Soleil - lui si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi quando Nikita ha capito che c'era qualcosa che non andava, lì lui se ne è lavato le mani e ha addirittura manipolato tutta la casa. Guardando il daily non darei ragione a Luca".

L'opinionista che, insieme a Pierpaolo Pretelli, prende il posto di Sonia Bruganelli nella 25esima puntata del reality si introduce nella discussione tra il suo ex compagno e Nikita Pelizon per dire la sua.

Onestini non la prende benissimo e subito passa all'attacco: "Cerca di fare bene il tuo nuovo lavoro. Ti ricordo che mi sono allontanato io e non si è allontanata lei", replica l'influencer. "Tenta con tutti, ma sai che con me non funziona. Io ti conosco benissimo", risponde l'opinionista.