"Uomini e Donne", Alessandro sceglie Veronica ma lei lo rifiuta: "Non ti credo"

Il tronista Alessandro Zarino è pronto a fare la propria scelta: nel corso della puntata del 15 novembre di "Uomini e Donne", infatti, ha confessato di essersi spaventato molto nel momento in cui la corteggiatrice Veronica Burchielli ha lasciato lo studio dopo una polemica nata con lui. "Nel momento in cui mi hai dimostrato che hai qualcosa nei miei confronti, anche andandotene mi hai fatto sentire che la paura di perderti è più forte di ogni altra cosa. Puoi anche dirmi di no ma io all’esterno verrò a cercarti!"

Una confessione che potrebbe portare a un lieto fine, se Veronica fosse disposta a crederglieli: la ragazza infatti trova tutto molto forzato e finto, perciò lo rifiuta. "Ti dico di no, non ti credo" risponde, trovando molta incoerenza negli ultimi gesti del tronista. "Prima mi dici che ti ha fatto paura la conoscenza con i miei nonni e poi mi scegli?"

A nulla servono i tentativi di Alessandro di spiegare che è stato proprio il forte sentimento che provava nei suoi confronti a spaventarlo e spingerlo a determinati comportamenti. Veronica è ferma sulla propria decisione, non lasciando ad Alessandro altra scelta che abbandonare lo studio da solo.