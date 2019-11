A "Uomini e Donne" il nuovo tronista Carlo si scontra con Giulio

A " Uomini e Donne" ha fatto il suo debutto Carlo, barman 28enne originario di Venezia con il sogno di aprire un locale tutto suo. "Mi reputo una persona leggera, non prendo la vita troppo sul serio. Cerco una donna ambiziosa e che sappia tenermi a bada", dice di sè nella presentazione. Anche se è l'ultimo arrivato non ha paura di dire quello che pensa e il primo a farne le spese è Giulio...

Durante la puntata Giulio ha un confronto acceso con Giovanna, che lo accusa di fare differenze tra lei e le altre corteggiatrici: "Io per ogni cosa che faccio mi mette in croce, mentre con le altre è sempre comprensivo. Devi aver più tatto nel trattarmi. Sembro forte ma anche io soffro e ho bisogno di affetto". Lui ribatte che, per come è fatta lei, a lui viene di comportarsi in maniera più dura.

Nella discussione si inserisce anche Carlo, che si è fatto una sua opinione: "Ci sta che hanno alzato i toni, il loro percorso è già un po' avanti... Giulio è un po' arrogante e viene fuori questo quando si espone Sicuramente ci sono modi diversi per farlo. Ogni tanto sbagli maniera, questo è il mio punto di vista". La critica non viene accolta bene da Giulio, che a quanto pare si è fatto un nuovo "nemico" in studio.

TI POTREBBE INTERESSARE: