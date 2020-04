“Uomini e donne”, Alessandro geloso di Giovanna: “Mi sono girati i c******i”

A “Uomini e donne” c’è chi temporeggia e c’è chi invece vuole andare subito al nocciolo della questione. Così se Sammy ha messo subito in chiaro di non aver avuto come priorità il corteggiare Giovanna, Alessandro è di tutt’altra opinione. Dopo aver dovuto aspettare un’ora nell’attesa di un chiarimento tra la 25enne romana e il vocalist, il corteggiatore non trattiene la rabbia.

“Mi sono girati i c******i. Non capisco perchè tu gli vada dietro, ti prende in giro”, esordisce il ragazzo chiarendo di essere molto preso da Giovanna ma di non capire i suoi atteggiamenti verso Sammy. “Io non continuo le cose tanto per farle, ma mi impegno” ribadisce Alessandro.