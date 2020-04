"Mentirei se dicessi che ti ho pensata sempre", la rivelazione di Sammy a Giovanna

Dopo il trono over di Gemma è la volta del trono classico con Giovanna che anche in questo caso riprende a distanza. Sono due i corteggaitori della tronista di "Uomini e Donne": Alessandro e Sammy. Se con il primo la ripresa è stata un insieme di dichiarazioni di affetto, non si può dire la stessa cosa per quella con Sammy che senza tanti giri di parole ha detto alla sua tronista: "Mentirei se dicessi che ti ho pensata tutti i gorni".

Una dichiarazione non accolta di buon grado da Giovanna che ha subito risposto a tono. Sammy dal canto suo ha provato a giustificarsi dicendo che il periodo affrontato è stato molto difficile: "Ho perso il lavoro di giorno e pure quello di notte. Devo badare al mio bambino", ha dichiarato il corteggiatore. Tutte giusitificazioni queste che non sono bastate a Giovanna che ha subito replicato con durezza: "E' un momento difficile per tutti".