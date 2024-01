Dopo la relazione con Ida Platano il cavaliere è tornato al trono over e ha ripreso subito a frequentare una sua ex conoscenza, Roberta Di Padua . Dopo poco, però, il cavaliere ha mostrato un forte interesse per Cristina Tenuta . In poche puntate ha "scaricato" Roberta e ha iniziato a corteggiare l'altra dama che, in un primo momento, non sembrava convinta ma che poi si è lasciata andare.

Sarebbe potuta nascere una nuova storia d'amore, ma Alessandro arrivato al suo obbiettivo, ovvero quello di conquistare Cristina ha poi fatto dietrofront scatenando la polemica in studio e le lacrime di Cristina che si è sentita usata. Adesso, però, sembrerebbe che il cavaliere voglia di nuovo provarci con Roberta, e la dama?

Il ritorno di Roberta nel programma - Dopo essersi allontanata per un paio di settimane, dopo l'inizio della frequentazione tra Alessandro e Cristina, la dama è tornata a "Uomini e Donne" pronta a conoscere nuovi cavalieri. Alessandro ha dichiarato di essere felice di ritrovare Roberta e, dopo poco, le cose con Cristina hanno iniziato ad andare male. Questi ultimi due, dopo un insistente corteggiamento di Alessandro, hanno passato dieci giorni insieme durante le vacanze di Natale. Cristina ha iniziato a lasciarsi andare, hanno dormito insieme e ha dichiarato di aver cambiato idea su Alessandro. Dopo alcune stupide discussioni, però, i due hanno iniziato ad allontanarsi fino alla chiusura definitiva voluta da Alessandro.

Il no di Roberta - Nella puntata in onda il 25 gennaio, mentre Alessandro ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a chiudere con Cristina, Renata una dama over racconta di aver ballato con Alessandro e fa sapere che il cavaliere le avrebbe riferito di essere ancora interessato a Roberta. Il cavaliere non smentisce, allora Maria De Filippi chiede a Roberta di esprimere chiaramente la sua posizione. "Ti rivedrò al centro studio?", chiede incuriosita la padrona di casa. "No", replica decisa Roberta. "Non gli credo e dopo quello che ho visto, sono distaccata. Adesso sto bene, quando vado via di qui sono serena, non come prima", conclude la dama.