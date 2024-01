"Uomini e Donne", Alessandro litiga con Barbara: ma Maria De Filippi lo zittisce in studio

A "Uomini e Donne" non è un periodo sereno per Alessandro Vicinanza che inciampa in una gaffe con Barbara De Santi e subito viene ripreso da Maria De Filippi. Durante la puntata in onda il 18 gennaio, il comportamento del cavaliere nei confronti di Cristina Tenuta viene criticato da Barbara che accusa Alessandro di "girare la frittata" a suo piacimento. Il cavaliere non apprezza l'intervento della dama e replica: "Qual è il tuo problema? La sto conoscendo a differenza tua che a 50 anni sei rimasta al centro dello studio a parlare della barba. Si va oltre nella vita, si conoscono le persone. Pensa a te stessa e pensa alle tue relazioni indipendentemente dalla simpatia che posso provare per te".

Le parole di Alessandro non piacciono a Maria De Filippi che subito interviene per chiedere spiegazioni sull'espressione infelice sulla dama 50enne del trono over. "Cosa vuol dire che è una signora di 50 anni? - chiede la padrona di casa - Ma che vuol dire questo modo di fare qua?". Il cavaliere prova a giustificarsi e sottolinea come Barbara in una determinata occasione si sia fermata all'aspetto estetico di un uomo senza dargli modo di farsi conoscere. "Sì è fermata su un fattore estetico, si è fermata sulla barba e sono stata io a farla fermare sulla barba e allora qual è il tuo problema? Se io voglio che Barbara sta al centro studio sulla barba, ci sta anche 64 minuti. Invece, tu che le dici una donna di 50 anni è brutto. Sembra che una donna di 50 anni sta sulla barba quando ormai dovrebbe urlare al miracolo. Ti senti bene?", conclude De Filippi che zittisce così Alessandro.