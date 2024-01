"Uomini e Donne", il gesto di Mario che spiazza Ida: un tatuaggio con il suo nome

A "Uomini e Donne" continua il tira e molla tra Ida Platano e Mario Cusitore. Dopo l’ennesima discussione in esterna e poi in studio la tronista e il cavaliere sembrano di nuovo persi nelle incomprensioni, ma il gesto inaspettato di Mario spiazza Ida e cambia le carte in tavola. Il cavaliere infatti mostra un tatuaggio sull'avambraccio dove c'è scritto proprio il nome della tronista.

La discussione - Durante l'esterna in cui il cavaliere legge alla tronista una lettera per parlare dei suoi sentimenti, Ida e Mario non si salutano con serenità ma a causa di un litigio. A telecamere spente il cavaliere napoletano rivela all'ex dama del trono over alcuni episodi importanti della sua vita ma, prima ancora che finisse il tempo dedicato all'esterna, Mario sembra pronto per andare via per fare ritorno a Napoli. Questo atteggiamento offende Ida che prima gli fa notare il gesto di disinteresse e poi scoppia in lacrime lasciando il cavaliere da solo. "Io non stavo bene e mi sono ritrovata in esterna con una persona che non voleva stare con me", sbotta Ida che ribadisce lo stesso concetto anche in studio.

Il tatuaggio - "Voglio sapere cosa pensi, ti sono mancato, hai chiesto di me?", chiede Mario una volta in studio. "A te che metti in discussione ogni cosa che faccio, dici che non ti arriva niente - continua il cavaliere mentre si toglie una benda dal braccio - io il tuo nome l'ho scritto qui ed è vero, non è finto", dichiara Mario mostrando la scritta "Ida" sul suo polso. Presa alla sprovvista, ma lusingata del gesto, Ida abbraccia Mario e i due ballano un lento.