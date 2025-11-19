"Uomini e Donne", tra Agnese e Roberto scatta il bacio ma Federico non ci sta: "Mi sembra assurdo"

Il cavaliere contesta il fatto che la dama si sia trovata subito bene con la sua nuova frequentazione
© Da video
Agnese e Roberto si lasciano andare a un bacio appassionato in mezzo allo studio di "Uomini e Donne", dopo essere usciti alcune volte da soli. I presenti sono in visibilio, fischiano e applaudono, e i due sembrano molto affiatati. Ma Federico non la prende bene: "Mi sembra assurdo che una persona nel giro di una settimana possa cambiare i suoi sentimenti così", dice, tradendo la delusione verso Agnese e la sua nuova frequentazione.
"Ci ho messo un mese e mezzo a rendermi conto di alcune cose. Quando poi ho aperto gli occhi ho capito che quelle parti del libro che stavo leggendo stavano diventando veramente noiose e ripetitive", spiega Agnese, che ricorda di aver interrotto la conoscenza con Federico - che pure le piaceva molto - perché lui non sembrava preso al cento per cento. "Io ti ringrazio perché ero spenta, tu mi hai aiutata ad accendermi - dice Agnese - però adesso prendo fuoco con un'altra persona".
La contrastata conoscenza tra Agnese e Federico è finita da poco, con Federico che ha sempre detto di non essere molto attratto dalla dama da un punto di vista fisico. Eppure il cavaliere manifesta un certo disagio nel vedere l'inedita passione che lega Agnese a Roberto e cerca di spiegare le sue precedenti posizioni: "Se una persona è poco in forma, con lo sport con un po' di sport diventa in forma - dice - A livello caratteriale una persona non può cambiare, però a livello fisico sì. A me piacevi tantissimo a livello caratteriale e mi piacevi tanto a livello fisico".
Ma Agnese si ricorda bene il trascorso con Federico e non cede alle sue parole. "Hai passato mesi a ridere quando venivo umiliata per cose che tu dicevi - gli rinfaccia - L'altro giorno quando ho toccato il fondo, ho avuto un'unica persona che mi ha teso una mano, e pure un gran figo sotto tutti i punti di vista, e l'ho preso alla grande! E mi ha aiutato, invece di andare in terapia a Milano sto in terapia a Roma con Roberto". "Se avrò un rammarico è che mi dispiace che tu abbia toccato il fondo", inizia a dire Federico. Ma Agnese ormai è disincantata: "Se avrai un rammarico è che sono passata da una tua certezza a un tuo rimpianto!".