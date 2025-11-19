"Uomini e Donne", tra Agnese e Roberto scatta il bacio ma Federico non ci sta: "Mi sembra assurdo"

Ma Agnese si ricorda bene il trascorso con Federico e non cede alle sue parole. "Hai passato mesi a ridere quando venivo umiliata per cose che tu dicevi - gli rinfaccia - L'altro giorno quando ho toccato il fondo, ho avuto un'unica persona che mi ha teso una mano, e pure un gran figo sotto tutti i punti di vista, e l'ho preso alla grande! E mi ha aiutato, invece di andare in terapia a Milano sto in terapia a Roma con Roberto". "Se avrò un rammarico è che mi dispiace che tu abbia toccato il fondo", inizia a dire Federico. Ma Agnese ormai è disincantata: "Se avrai un rammarico è che sono passata da una tua certezza a un tuo rimpianto!".