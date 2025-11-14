"Uomini e Donne", Agnese punta Roberto: "Non posso permettermi di perderlo un'altra volta"

La dama ha deciso di riprovarci con il cavaliere che aveva lasciato per Federico
"L'ho già perso una volta, la seconda volta non posso permettermi di perderlo. Ci devo provare". Sono le parole che Agnese rivolge a Federico R., quando le chiede perché ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Il riavvicinamento tra Agnese e Roberto è avvenuto quando, dopo l'ennesimo momento di crisi con Federico, la dama si è lasciata andare alle lacrime nello studio di "Uomini e Donne". Roberto allora l'ha consolata, convincendola che, forse, valeva la pena interrompere la conoscenza sia con Federico e sia con Federico R.
In una delle scorse puntate Agnese era scoppiata a piangere dopo il confronto con Federico. Le continue discussioni, il timore di non piacergli abbastanza fisicamente e anche l'investimento emotivo di Agnese erano troppo da digerire, così era uscita dallo studio. Subito dopo era stata seguito da Federico e Federico R., che avevano provato a consolarla. Ma Agnese non ha preso bene questo gesto: "Fino a che ci sono state le telecamere accese alla puntata, entrambi questi due ragazzi sono venuti fuori a provare a parlarmi, a cercare di consolarmi, visto che ero in uno stato emotivo comunque di grande fragilità - racconta la dama - Però poi si spegne tutto. Federico R. sparisce, cioè non mi saluta neanche una volta uscito dallo studio, non mi chiama, non mi scrive. L'altro Federico si mette a mangiare le patatine e a parlare con un'altra ragazza".
Roberto, invece, ha tutt'altro atteggiamento. Una volta ritornati in studio, la ascolta, la consola, le spiega anche che le piacerebbe riprendere la conoscenza ma che ha timore di farlo perché si vede che a lei "di pancia" piace troppo Federico. A quel punto in Agnese scatta qualcosa e decide di uscire con il cavaliere. "Ho scelto volutamente di orientarmi su Roberto - spiega in studio davanti a Maria De Filippi - Perché c'è stata una differenza sostanziale, della quale ho parlato già con Federico e che credo abbia capito anche l'altro Federico". E racconta anche che l'essere riuscita a dormire in sua presenza è stato un segnale positivo per lei: "Spero che non la prenda male, io ho dormito un sacco con Roberto! Cioè, all'inizio ho detto 'è una cosa bruttissima', invece forse è perché mi sento al sicuro. Ho dormito mentre andavamo al ristorante in macchina, quando tornavamo, prima di andare in centro a Roma ho ridormito, ho fatto il terzo sonno, quando mi riportavi in albergo. Mi vergogno, ma è che ho avuto talmente tante notti insonne con Federico, che non dormivo più. Arrivavo che sembravo pazza, con Roberto non faccio altro che dormire".