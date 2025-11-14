"Uomini e Donne", Agnese punta Roberto: "Non posso permettermi di perderlo un'altra volta"

Roberto, invece, ha tutt'altro atteggiamento. Una volta ritornati in studio, la ascolta, la consola, le spiega anche che le piacerebbe riprendere la conoscenza ma che ha timore di farlo perché si vede che a lei "di pancia" piace troppo Federico. A quel punto in Agnese scatta qualcosa e decide di uscire con il cavaliere. "Ho scelto volutamente di orientarmi su Roberto - spiega in studio davanti a Maria De Filippi - Perché c'è stata una differenza sostanziale, della quale ho parlato già con Federico e che credo abbia capito anche l'altro Federico". E racconta anche che l'essere riuscita a dormire in sua presenza è stato un segnale positivo per lei: "Spero che non la prenda male, io ho dormito un sacco con Roberto! Cioè, all'inizio ho detto 'è una cosa bruttissima', invece forse è perché mi sento al sicuro. Ho dormito mentre andavamo al ristorante in macchina, quando tornavamo, prima di andare in centro a Roma ho ridormito, ho fatto il terzo sonno, quando mi riportavi in albergo. Mi vergogno, ma è che ho avuto talmente tante notti insonne con Federico, che non dormivo più. Arrivavo che sembravo pazza, con Roberto non faccio altro che dormire".